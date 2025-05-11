Угорщина несподівано призупинила перемовини з Україною: про що мова

"Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією - зустріч мала стати початком регулярних переговорів.

В Мін'юсті нагадали, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини.

"Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація", - зазначили у пості.

Чому питання нацменшин важливо

Україна ще у 2023 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. 23 червня 2022 року Європейська Рада офіційно надала Україні цей статус. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов.

У листопаді 2023 року стало відомо, що Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири із семи критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.

Серед них - як раз зміна законодавства про нацменшини. Тоді в Єврокомісії зауважували, що виконані не всі рекомендації, які викладені "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року", зокрема не внесені зміни "до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Вже в грудні 2023 року Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини.