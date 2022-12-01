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Умова для вступу до ЄС. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 17:17
Умова для вступу до ЄС. Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини Фото: Рада ухвалила у першому читанні законопроект про нацменшини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада у першому читанні підтримала законопроект про нацменшини. Ухвалення документа є однією з умов вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, "за" проголосували 274 парламентарі.

Він зазначив, що нововведення, які пропонується затвердити документом, є у списку умов для кандидатства України в ЄС.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що метою його прийняття є "вдосконалення реалізації прав і свобод осіб, що належать до національних меншин".

Зокрема, планується забезпечити такі права національних меншин України: на самоідентифікацію, використання мов національних меншин (спільнот), на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті.

Нагадаємо, раніше міністр з питань Європи та клімату Німеччини Ганна Люрманн заявляла, що переговори про вступ України до Європейського Союзу можуть розпочатися незабаром, але темпи залежатимуть від готовності нашої країни до реформ.

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