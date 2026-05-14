Угорщина назвала неприйнятними удари РФ по Закарпаттю

Угорщина викликала російського посла

Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що 14 травня провела зустріч із послом РФ у Будапешті Євгеном Станіславовим.

Розмова тривала близько півгодини і стосувалася російського удару по Закарпаттю, який стався напередодні.

Як наголосила глава угорського МЗС, це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ, коли Будапешт офіційно викликав російського дипломата у зв'язку з атакою на українську територію.

Що заявила Аніта Орбан

За словами міністра, Угорщина висловила російській стороні протест через удар по Закарпатській області, де проживає угорська національна меншина.

"Я ще раз наголосила, що уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення", - зазначила Орбан.

Також Орбан заступилася за угорців, які проживають на Закарпатті.

"Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують і Закарпаття, де проживають угорці", - заявила Аніта Орбан.

Вона також додала, що під час розмови зажадала від Росії зробити все можливе для якнайшвидшого припинення вогню і завершення війни.

Атака РФ на Закарпаття

13 травня Росія провела масштабну повітряну атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти в кількох регіонах країни, зокрема на Закарпатті.

Після цієї атаки офіційний Будапешт уперше публічно виступив з окремою реакцією саме на удари по Закарпатській області.