Венгрия наложила запрет на совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге, - СМИ
Власти Венгрии наложили вето на совместное заявление стран-членов Европейского Союза, касающееся выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Из-за того, что Будапешт наложил запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.
"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля.
Кроме того , министры юстиции разных стран мира встретились в Лондоне, чтобы обсудить поддержку расследования Международным уголовным судом военных преступлений россиян в Украине.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.
Позже стало известно, что такое решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу , поскольку в 123 странах он может быть арестован.
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