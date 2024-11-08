Угорщина наблизилась до України в таблиці коефіцієнтів УЄФА: наслідки провалу "Динамо"

Два наші представники в Європі заробили для країни 0.4 бали. Їх приніс донецький "Шахтар", який обіграв швейцарський "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів. Київське "Динамо" в Лізі Європи заліковими пунктами не розжилося. Більш того, подарувало їх представнику однієї з країн-конкуренток – Угорщині.

Відставання України від 20-ї Сербії залишилося незмінним – 0.675 бала. А от Хорватія, що залишилася на 19-й позиції, відірвалася вже на 2.875 пункта.

Перевага України над найближчим переслідувачем тепер складає 1.4 бала. Причому боротьба за 22-у сходинку загострилась між Швецією та Угорщиною – обидві країни зрівнялись за очками. Угорський "Ференцварош", завдяки перемозі над "Динамо" отримав 0.5 бала.

У сезоні 2024/25 українські клуби заробили 2.6 пункта. "Шахтар" за потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів отримав шість очок, принісши країні 1.6 бала. Ще 0.4 "гірники" отримали за перемогу над "Янг Бойз" та 0.2 – за нічию з італійською "Болоньєю".

"Динамо" в кваліфікації ЛЧ, двічі обігравши сербський "Партизан", заробило два очки, що принесло країні 0.4 бали. Ще стільки ж додали нічия та перемога над шотландським "Рейнджерсом", а також мирова із австрійським "Зальцбургом".

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє на виїзді проти нідерландського ПСВ (27 листопада). А "Динамо" в Гамбурзі проведе номінально домашній поєдинок проти чеської "Вікторії Пльзень" (28 листопада).