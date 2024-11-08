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Венгрия приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА: последствия провала "Динамо"

Фото: "Динамо" – "Ференцварош" (x.com/fradi_hu)
Автор: Андрей Костенко

После очередной еврокубковой недели Украина сохранила 21-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kassiesa.

Два наших представителя в Европе заработали для страны 0.4 балла. Их принес донецкий "Шахтер", обыгравший швейцарский "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. Киевское "Динамо" в Лиге Европы зачетными пунктами не разжилось. Более того, подарило их представителю одной из стран-конкуренток – Венгрии.

Отставание Украины от 20-й Сербии осталось прежним – 0.675 балла. А вот оставшаяся на 19-й позиции Хорватия оторвалась уже на 2.875 пункта.

Преимущество Украины над ближайшим преследователем теперь составляет 1.4 балла. Причем борьба за 22-ю строчку обострилась между Швецией и Венгрией - обе страны сравнялись по очкам. Венгерский "Ференцварош", благодаря победе над "Динамо" получил 0.5 балла.

В сезоне 2024/25 украинские клубы заработали 2.6 пункта. "Шахтер" за попадание в групповой раунд Лиги чемпионов получил шесть очков, принеся стране 1.6 балла. Еще 0.4 "горняки" получили за победу над "Янг Бойз" и 0.2 - за ничью с итальянской "Болоньей".

"Динамо" в квалификации ЛЧ, дважды обыграв сербский "Партизан", заработало два очка, что принесло стране 0.4 балла. Еще столько же добавили ничья и победа над шотландским "Рейнджерсом", а также мировая с австрийским "Зальцбургом".

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет на выезде против нидерландского ПСВ (27 ноября). А "Динамо" в Гамбурге проведет номинально домашний поединок против чешской "Виктории Пльзень" (28 ноября).

Ранее лидер "Динамо" сменил звездного легионера в сборной Украины перед матчами Лиги наций.

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