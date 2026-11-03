Угорщина має відмовитися від російського газу до осені 2027 року, - МЗС

Угорщина відмовиться від газу РФ

Орбан послалася на встановлений ЄС графік поступового припинення імпорту російського газу для країн-членів.

"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", - каже вона

Міністерка також розповіла про заходи з диверсифікації постачання нафти. Так, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до можливого використання неросійської сировини. Вона надходитиме через хорватський трубопровід JANAF.

Раніше США надали Угорщині тимчасове звільнення від певних санкцій, пов’язаних із закупівлею російської нафти. Цей виняток діє до 21 листопада і стосується закупівель нафти у російських компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Водночас MOL шукає технологічні зміни, щоб отримувати сировину від інших постачальників.

Купівля частки "Газпрому"

Також компаніяMOL може придбати частку "Газпрому" в сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) надало дозвіл на продовження переговорів із "Газпромом" до 11 грудня, каже Орбан.

Міністерка заявила, що сербська, російська та угорська сторони, схоже, налаштовані завершити угоду до встановленого терміну.

Угорщина як транзит

Водночас Орбан назвала Угорщину потенційним великим транзитним і розподільчим центром для природного газу та сирої нафти.

Серед переваг країни вона виокремила:

значні потужності для зберігання енергоносіїв,

сполучення з шістьма сусідніми державами,

вплив MOL у регіоні.

На її думку, ці чинники можуть сприяти постачанню енергоресурсів до інших країн.