Венгрия должна отказаться от российского газа до осени 2027 года, - МИД

Венгрия намерена прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года. Это произойдет в соответствии с графиком ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министера иностранных дел и торговли Венгрии Аниты Орбан, передает Telex.
Орбан сослалась на установленный ЕС график постепенного прекращения импорта российского газа для стран-членов.
"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа - это осень 2027 года", - говорит она
Министр также рассказала о мерах по диверсификации поставок нефти. Так, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья. Оно будет поступать через хорватский трубопровод JANAF.
Ранее США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций, связанных с закупкой российской нефти. Это исключение действует до 21 ноября и касается закупок нефти у российских компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".
В то же время, MOL ищет технологические изменения, чтобы получать сырье от других поставщиков.
Также компания MOL может приобрести долю "Газпрома" у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предоставило разрешение на продление переговоров с "Газпромом" до 11 декабря, говорит Орбан.
Министр заявила, что сербская, российская и венгерская стороны, похоже, настроены завершить соглашение к установленному сроку.
В то же время Орбан назвала Венгрию потенциальным крупным транзитным и распределительным центром для природного газа и сырой нефти.
Среди преимуществ страны она выделила:
По ее мнению, эти факторы могут способствовать поставке энергоресурсов в другие страны.
Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против.
Кроме того, мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы. Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум.
Также стало известно, что Еврокомиссия исключила возобновление работы газопровода "Северный поток" после завершения войны РФ в Украине. ЕС продолжит отказываться от российского газа вне зависимости от возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.