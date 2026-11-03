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Венгрия должна отказаться от российского газа до осени 2027 года, - МИД

21:46 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министh иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан (Getty Images)

Венгрия намерена прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года. Это произойдет в соответствии с графиком ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министера иностранных дел и торговли Венгрии Аниты Орбан, передает Telex.

Венгрия откажется от газа РФ

Орбан сослалась на установленный ЕС график постепенного прекращения импорта российского газа для стран-членов.

"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа - это осень 2027 года", - говорит она

Министр также рассказала о мерах по диверсификации поставок нефти. Так, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья. Оно будет поступать через хорватский трубопровод JANAF.

Ранее США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций, связанных с закупкой российской нефти. Это исключение действует до 21 ноября и касается закупок нефти у российских компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

В то же время, MOL ищет технологические изменения, чтобы получать сырье от других поставщиков.

Покупка доли "Газпрома"

Также компания MOL может приобрести долю "Газпрома" у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) предоставило разрешение на продление переговоров с "Газпромом" до 11 декабря, говорит Орбан.

Министр заявила, что сербская, российская и венгерская стороны, похоже, настроены завершить соглашение к установленному сроку.

Венгрия как транзит

В то же время Орбан назвала Венгрию потенциальным крупным транзитным и распределительным центром для природного газа и сырой нефти.

Среди преимуществ страны она выделила:

  • значительные мощности для хранения энергоносителей,
  • сообщение с шестью соседними государствами,
  • влияние MOL в регионе.

По ее мнению, эти факторы могут способствовать поставке энергоресурсов в другие страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против.

Кроме того, мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы. Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум.

Также стало известно, что Еврокомиссия исключила возобновление работы газопровода "Северный поток" после завершения войны РФ в Украине. ЕС продолжит отказываться от российского газа вне зависимости от возможных договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

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