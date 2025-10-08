Угорщина і Словаччина можуть відтермінувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ

Позиція Угорщини щодо санкцій проти РФ

Згідно з інформацією європейських дипломатів, Угорщина має намір домогтися внесення винятків у пропоновану Єврокомісією повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Але замість того, щоб публічно погрожувати вето на весь пакет, Будапешт тихенько "зарезервував" деякі зі своїх пунктів, надруковані дрібним шрифтом.

Зазначається, що угорський прем'єр Віктор Орбан зазвичай публічно виступає проти санкцій, але президент США Дональд Трамп, з яким у нього тісні зв'язки, наполягає на повній відмові ЄС від російських енергоресурсів.

Будапешт готується до робочих консультацій з керівниками інших країн Євросоюзу щодо окремих пунктів потенційного ембарго.

Чому Словаччина проти 19-го пакета санкцій проти РФ

Словаччина заявляє, що взагалі не хоче нових санкцій проти Росії.

Як пише видання, її лідери сподіваються на обхідний шлях у законодавстві ЄС, що забороняє двигуни внутрішнього згоряння до 2035 року, оскільки країна виробляє багато автомобілів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може перенести переговори щодо санкцій проти Росії на наступну зустріч лідерів ЄС 23 жовтня, повідомили джерела.

На думку європейських дипломатів, Фіцо може домогтися символічних поступок, не затягуючи ухвалення чергового санкційного пакета на надто довгий термін.