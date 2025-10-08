ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Угорщина і Словаччина можуть відтермінувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ

Середа 08 жовтня 2025 10:46
UA EN RU
Угорщина і Словаччина можуть відтермінувати ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ Фото: прем'єри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Уряди Угорщини та Словаччини планують відтермінувати ухвалення 19-го пакета антиросійських санкцій ЄС заради поступок у своїх економічних інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUObserver.

Позиція Угорщини щодо санкцій проти РФ

Згідно з інформацією європейських дипломатів, Угорщина має намір домогтися внесення винятків у пропоновану Єврокомісією повну заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Але замість того, щоб публічно погрожувати вето на весь пакет, Будапешт тихенько "зарезервував" деякі зі своїх пунктів, надруковані дрібним шрифтом.

Зазначається, що угорський прем'єр Віктор Орбан зазвичай публічно виступає проти санкцій, але президент США Дональд Трамп, з яким у нього тісні зв'язки, наполягає на повній відмові ЄС від російських енергоресурсів.

Будапешт готується до робочих консультацій з керівниками інших країн Євросоюзу щодо окремих пунктів потенційного ембарго.

Чому Словаччина проти 19-го пакета санкцій проти РФ

Словаччина заявляє, що взагалі не хоче нових санкцій проти Росії.

Як пише видання, її лідери сподіваються на обхідний шлях у законодавстві ЄС, що забороняє двигуни внутрішнього згоряння до 2035 року, оскільки країна виробляє багато автомобілів.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може перенести переговори щодо санкцій проти Росії на наступну зустріч лідерів ЄС 23 жовтня, повідомили джерела.

На думку європейських дипломатів, Фіцо може домогтися символічних поступок, не затягуючи ухвалення чергового санкційного пакета на надто довгий термін.

Напередодні повідомлялося, що Словаччина хоче, щоб затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії відбулося на саміті лідерів у другій половині жовтня.

19-ий пакет санкцій ЄС проти Росії дещо затягнувся. Брюссель пояснив це тим, що впроваджувалася підготовка більш жорстких обмежень, спрямованих на три основні сфери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Санкції проти Росії
Новини
Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики
Росіяни атакували ТЕС: є серйозні пошкодження та поранені енергетики
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи