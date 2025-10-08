ua en ru
Венгрия и Словакия могут отстрочить принятие 19-го пакета санкций против РФ

Среда 08 октября 2025 10:46
UA EN RU
Венгрия и Словакия могут отстрочить принятие 19-го пакета санкций против РФ Фото: премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Правительства Венгрии и Словакии планируют отсрочить принятие 19-го пакета антироссийских санкций ЕС ради уступок в своих экономических интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUObserver.

Позиция Венгрии по санкциям против РФ

Согласно информации европейских дипломатов, Венгрия намерена добиться внесения исключений в предлагаемый Еврокомиссией полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Но вместо того, чтобы публично угрожать вето на весь пакет, Будапешт тихонько "зарезервировал" некоторые из своих пунктов, напечатанные мелким шрифтом.

Отмечается, что венгерский премьер Виктор Орбан обычно публично выступает против санкций, но президент США Дональд Трамп, с которым у него тесные связи, настаивает на полном отказе ЕС от российских энергоресурсов.

Будапешт готовится к рабочим консультациям с руководителями других стран Евросоюза по отдельным пунктам потенциального эмбарго.

Почему Словакия против 19-го пакета санкций против РФ

Словакия заявляет, что вообще не хочет новых санкций против России.

Как пишет издание, ее лидеры надеются на обходной путь в законодательстве ЕС, запрещающий двигатели внутреннего сгорания к 2035 году, поскольку страна производит много автомобилей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может перенести переговоры по санкциям против России на следующую встречу лидеров ЕС 23 октября, сообщили источники.

По мнению европейских дипломатов, Фицо может добиться символических уступок, не затягивая принятие очередного санкционного пакета на слишком долгий срок.

Накануне сообщалось, что Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России состоялось на саммите лидеров во второй половине октября.

19-ый пакет санкций ЕС против России несколько затянулся. Брюссель объяснил это тем, что внедрялась подготовка более жестких ограничений, направленных на три основные сферы.

