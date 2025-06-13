Венгрия и Словакия договорились бойкотировать отказ ЕС от закупки газа и нефти у России
Венгрия и Словакия выступят против прекращения закупок газа, нефти и ядерного топлива у России. Обе страны будут голосовать против этого решения Еврокомиссии в Люксембурге 16 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По словам Сийярто, он поговорил по этому поводу с министром иностранных дел Словакии Юрием Бланаром. Они скоординировали позицию Венгрии и Словакии относительно инициативы Еврокомиссии. Обе стороны пришли к выводу, будто такие планы являются "грубым нарушением суверенитета" обеих стран.
"Мы согласились, что не можем смириться с таким грубым нарушением нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики является вопросом суверенитета, и никто извне не может в него вмешиваться. Ни ради Брюсселя, ни ради Киева, мы не готовы обменивать наши существующие источники энергии на более дорогие и более неопределенные источники энергии", - отметил Сийярто.
Он пообещал, что венгерская делегация в Люксембурге "защитит венгерские семьи" от повышения стоимости коммунальных услуг. Возможное прекращение поставок российских нефти и газа он назвал "шантажом Владимира Зеленского".
Скандал между Венгрией и Украиной
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому порталу Válasz Online сказал, что правительство Виктора Орбана вмешивается во внутренние дела страны и использует войну для политических целей в преддверии выборов.
В ответ на это спикер венгерского правительства Золтан Ковач обвинил украинского лидера в "открытой агитации за венгерскую оппозицию". Кроме того, он опубликовал заявление Сийярто о том, что Зеленский якобы "хочет марионеточное правительство в Венгрии, которое бы посылало венгерские деньги Украине".
В украинском МИД упрекнули Венгрию. По словам спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого, Будапешту не стоит "искать мнимых врагов".
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