Венгрия и Словакия договорились бойкотировать отказ ЕС от закупки газа и нефти у России

Венгрия и Словакия выступят против прекращения закупок газа, нефти и ядерного топлива у России. Обе страны будут голосовать против этого решения Еврокомиссии в Люксембурге 16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook .

По словам Сийярто, он поговорил по этому поводу с министром иностранных дел Словакии Юрием Бланаром. Они скоординировали позицию Венгрии и Словакии относительно инициативы Еврокомиссии. Обе стороны пришли к выводу, будто такие планы являются "грубым нарушением суверенитета" обеих стран.

"Мы согласились, что не можем смириться с таким грубым нарушением нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики является вопросом суверенитета, и никто извне не может в него вмешиваться. Ни ради Брюсселя, ни ради Киева, мы не готовы обменивать наши существующие источники энергии на более дорогие и более неопределенные источники энергии", - отметил Сийярто.

Он пообещал, что венгерская делегация в Люксембурге "защитит венгерские семьи" от повышения стоимости коммунальных услуг. Возможное прекращение поставок российских нефти и газа он назвал "шантажом Владимира Зеленского".