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Угорщина хоче розвивати співпрацю з РФ у не підсанкційних секторах, - Сійярто

Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (Getty Image)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що уряд країни має намір розвивати співробітництво з Росією у секторах економіки, які не підпали під санкційні обмеження з боку Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Сійярто.

Угорський міністр зробив відповідну заяву сьогодні, 21 березня, на брифінгу за підсумками чергової зустрічі глав МЗС країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина) у Празі.

Глави МЗС країн-учасниць Вишеградської групи (фото: twitter.com/V4_PRES)

"У тих секторах, де немає санкцій... на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з Росією", - розповів глава МЗС Угорщини.

За словами Сійярто, подібну практику проводять і деякі інші країни Заходу, проте іноді не афішують це.

"Це роблять багато європейських і трансатлантичних країн: деякі - приховано, деякі - відкрито", - сказав угорський міністр.

Засідання голів МЗС країн Вишеградської четвірки 21 березня (фото: twitter.com/V4_PRES)

Позиція Угорщина щодо відносин із РФ

Нагадаємо, Будапешт продовжує вести активні торговельні та дипломатичні відносини з Росією, незважаючи на повномасштабну війну проти України. При цьому влада Угорщини відмовляється від військової допомоги Києву.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан уже неодноразово блокував введення санкцій проти Росії, а також допомогу Україні від Євросоюзу.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина заблокувала 13 пакет санкцій ЄС проти Росії. Проте все ж таки ЄС вдалося запровадити пакет санкцій до другої річниці вторгнення РФ в Україні.

Також нагадаємо, що 29 січня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Усі подробиці візиту угорського міністра в Ужгород та зустрічі представників двох країн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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