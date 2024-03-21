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Венгрия хочет развивать сотрудничество с РФ в не подсанкционных секторах, - Сийярто

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Image)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство страны намерено развивать сотрудничество с Россией в секторах экономики, не подвергшихся санкционным ограничениям со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Сийярто.

Венгерский министр сделал заявление сегодня, 21 марта, на брифинге по итогам очередной встречи глав МИД стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) в Праге.

Главы МИД стран-участниц Вышеградской группы (фото: twitter.com/V4_PRES)

"В тех секторах, где нет санкций... на прагматичной основе, там, где это отвечает нашим национальным интересам, мы хотели бы развивать сотрудничество с Россией", - рассказал глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, подобную практику проводят и некоторые другие страны Запада, однако иногда это не афишируют.

"Это делают многие европейские и трансатлантические страны: некоторые - скрыто, некоторые - открыто", - сказал венгерский министр.

Заседание глав МИД стран Вышеградской четверки 21 марта (фото: twitter.com/V4_PRES)

Позиция Венгрия в отношениях с РФ

Напомним, Будапешт продолжает вести активные торговые и дипломатические отношения с Россией, невзирая на полномасштабную войну против Украины. При этом власти Венгрии отказываются от военной помощи Киеву.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже не раз блокировал введение санкций против России, а также помощь Украине от Евросоюза.

Недавно стало известно, что Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против России. Однако все же ЕС удалось ввести пакет санкций ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Также напомним, что 29 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Все подробности визита венгерского министра в Ужгород и встречи представителей двух стран – читайте в материале РБК-Украина.

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