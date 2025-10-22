Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо: чи вплине це на поставки з Росії

За його словами, Угорщині "для збільшення ядерної потужності" необхідно більше ядерного палива. Тому, "зберігаючи зв'язки з російськими постачальниками", Будапешт починає переговори про купівлю американського ядерного палива.

Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.

"Тобто, на додаток до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність, і цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.