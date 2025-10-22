Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо: чи вплине це на поставки з Росії

Угорщина планує домовитися зі США про купівлю ядерного палива. Але припиняти імпорт російського ядерного палива Будапешт не планує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
За його словами, Угорщині "для збільшення ядерної потужності" необхідно більше ядерного палива. Тому, "зберігаючи зв'язки з російськими постачальниками", Будапешт починає переговори про купівлю американського ядерного палива.
Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.
"Тобто, на додаток до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність, і цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.
Варто зауважити, що в Угорщині наразі лише одна атомна електростанція - "Пакш".
АЕС "Пакш" в Угорщині побудована за радянським проектом і оснащена реакторами типу ВВЕР-440, розрахованими на використання російського ядерного палива. Згідно з угодами, укладеними ще з СРСР 1966 року і продовженими 1994-го, Угорщина зобов'язана закуповувати паливо в Росії протягом усього терміну служби станції, а відпрацьоване паливо повертають російській стороні.
Перехід на альтернативні поставки вкрай складний: західні виробники поки що не мають сертифікованих паливних збірок для ВВЕР-440, а процес адаптації та ліцензування тривав би роки.
До слова, Єврокомісія вже розробила план, який передбачає повну відмову ЄС від російських енергоресурсів. Він, зокрема, передбачає припинення імпорту російського ядерного палива. Це не сподобалося прем'єру Словаччини Роберту Фіцо.