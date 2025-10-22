Венгрия хочет покупать у США ядерное топливо: повлияет ли это на поставки из России

АЭС в Венгрии

Стоит заметить, что в Венгрии пока только одна атомная электростанция - "Пакш".

АЭС "Пакш" в Венгрии построена по советскому проекту и оснащена реакторами типа ВВЭР-440, рассчитанными на использование российского ядерного топлива. Согласно соглашениям, заключенным еще с СССР в 1966 году и продленным в 1994-м, Венгрия обязана закупать топливо у России на протяжении всего срока службы станции, а отработанное топливо возвращается российской стороне.

Переход на альтернативные поставки крайне сложен: западные производители пока не имеют сертифицированных топливных сборок для ВВЭР-440, а процесс адаптации и лицензирования занял бы годы.

К слову, Еврокомиссия уже разработала план, который предусматривает полный отказ ЕС от российских энергоресурсов. Он, в частности, предусматривает прекращение импорта российского ядерного топлива. Это не понравилось премьеру Словакии Роберту Фицо.