Венгрия хочет покупать у США ядерное топливо: повлияет ли это на поставки из России

Венгрия планирует договориться с США о покупке ядерного топлива. Но прекращать импорт российского ядерного топлива Будапешт не планирует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
По его словам, Венгрии "для увеличения ядерной мощности" необходимо больше ядерного топлива. Поэтому, "сохраняя связи с российскими поставщиками", Будапешт начинает переговоры о покупке американского ядерного топлива.
Сийярто уточнил, что таким образом Венгрия диверсифицирует закупку ядерного топлива.
"То есть, в дополнение к существующим российским связям мы начинаем согласования о том, чтобы также покупать у Соединенных Штатов ядерное топливо, с той целью, чтобы мы могли обеспечить безопасное обслуживание наших ядерных мощностей, увеличить ядерную производительность, и этим повысить конкурентоспособность страны и защитить результаты снижения коммунальных тарифов", - рассказал министр.
Стоит заметить, что в Венгрии пока только одна атомная электростанция - "Пакш".
АЭС "Пакш" в Венгрии построена по советскому проекту и оснащена реакторами типа ВВЭР-440, рассчитанными на использование российского ядерного топлива. Согласно соглашениям, заключенным еще с СССР в 1966 году и продленным в 1994-м, Венгрия обязана закупать топливо у России на протяжении всего срока службы станции, а отработанное топливо возвращается российской стороне.
Переход на альтернативные поставки крайне сложен: западные производители пока не имеют сертифицированных топливных сборок для ВВЭР-440, а процесс адаптации и лицензирования занял бы годы.
К слову, Еврокомиссия уже разработала план, который предусматривает полный отказ ЕС от российских энергоресурсов. Он, в частности, предусматривает прекращение импорта российского ядерного топлива. Это не понравилось премьеру Словакии Роберту Фицо.