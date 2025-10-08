ua en ru
"Найбільша небезпека": Фіцо лякає ЄС через заборону на російське ядерне паливо

Братислава, Середа 08 жовтня 2025 14:28
"Найбільша небезпека": Фіцо лякає ЄС через заборону на російське ядерне паливо Фото: прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що заборона ЄС на імпорт російського ядерного палива стане "найбільшою небезпекою" та прямою загрозою енергетичній безпеці Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Фіцо, яку наводить Euractiv.

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, Фіцо розкритикував план Єврокомісії REPowerEU, який передбачає поступову відмову від російських енергоресурсів після вторгнення РФ в Україну та енергетичної кризи 2022 року.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", - заявив словацький прем’єр, додавши, що його країна "ніколи не погодиться" на таке рішення.

Він також повідомив, що Словаччина у вересні підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце".

За словами Фіцо, цей крок стане "важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Центральної Європи".

Фіцо, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, неодноразово виступав проти спроб ЄС зменшити залежність від російської енергії.

Він назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", наголосивши, що Європа "стріляє собі в ногу", коли відмовляється від російського газу та нафти.

Словаччина, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина досі залежать від російського ядерного палива для своїх реакторів. Європейська комісія готує законопроєкт, який зобов’яже країни ЄС поступово відмовитися від цього імпорту.

Роберт Фіцо, відомий своїми проросійськими позиціями, разом із прем’єром Угорщини Віктором Орбаном виступає проти скорочення енергетичної залежності від Москви.

Водночас остаточне рішення щодо REPowerEU ухвалюватимуть на рівні ЄС, і Словаччина не зможе його самостійно заблокувати.

Словаччина імпортує російську нафту

Нагадаємо, Словаччина продовжує купувати російську нафту. Навіть попри плани Євросоюзу повністю відмовитися від російських енергоресурсів, Братислава поки що не поспішає шукати альтернативні джерела поставок.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував Словаччині забезпечити енергетичну стабільність. Але Братислава повинна перестати купувати російські енергоресурси.

