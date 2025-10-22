ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо: чи вплине це на поставки з Росії

Вашингтон, Середа 22 жовтня 2025 16:55
UA EN RU
Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо: чи вплине це на поставки з Росії Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина планує домовитися зі США про купівлю ядерного палива. Але припиняти імпорт російського ядерного палива Будапешт не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.

За його словами, Угорщині "для збільшення ядерної потужності" необхідно більше ядерного палива. Тому, "зберігаючи зв'язки з російськими постачальниками", Будапешт починає переговори про купівлю американського ядерного палива.

Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.

"Тобто, на додаток до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність, і цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.

АЕС в Угорщині

Варто зауважити, що в Угорщині наразі лише одна атомна електростанція - "Пакш".

АЕС "Пакш" в Угорщині побудована за радянським проектом і оснащена реакторами типу ВВЕР-440, розрахованими на використання російського ядерного палива. Згідно з угодами, укладеними ще з СРСР 1966 року і продовженими 1994-го, Угорщина зобов'язана закуповувати паливо в Росії протягом усього терміну служби станції, а відпрацьоване паливо повертають російській стороні.

Перехід на альтернативні поставки вкрай складний: західні виробники поки що не мають сертифікованих паливних збірок для ВВЕР-440, а процес адаптації та ліцензування тривав би роки.

До слова, Єврокомісія вже розробила план, який передбачає повну відмову ЄС від російських енергоресурсів. Він, зокрема, передбачає припинення імпорту російського ядерного палива. Це не сподобалося прем'єру Словаччини Роберту Фіцо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Угорщина АЕС
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію