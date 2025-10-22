Венгрия хочет покупать у США ядерное топливо: повлияет ли это на поставки из России

Венгрия планирует договориться с США о покупке ядерного топлива. Но прекращать импорт российского ядерного топлива Будапешт не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По его словам, Венгрии "для увеличения ядерной мощности" необходимо больше ядерного топлива. Поэтому, "сохраняя связи с российскими поставщиками", Будапешт начинает переговоры о покупке американского ядерного топлива. Сийярто уточнил, что таким образом Венгрия диверсифицирует закупку ядерного топлива. "То есть, в дополнение к существующим российским связям мы начинаем согласования о том, чтобы также покупать у Соединенных Штатов ядерное топливо, с той целью, чтобы мы могли обеспечить безопасное обслуживание наших ядерных мощностей, увеличить ядерную производительность, и этим повысить конкурентоспособность страны и защитить результаты снижения коммунальных тарифов", - рассказал министр.