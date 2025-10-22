ua en ru
Венгрия хочет покупать у США ядерное топливо: повлияет ли это на поставки из России

Вашингтон, Среда 22 октября 2025 16:55
UA EN RU
Венгрия хочет покупать у США ядерное топливо: повлияет ли это на поставки из России Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия планирует договориться с США о покупке ядерного топлива. Но прекращать импорт российского ядерного топлива Будапешт не планирует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По его словам, Венгрии "для увеличения ядерной мощности" необходимо больше ядерного топлива. Поэтому, "сохраняя связи с российскими поставщиками", Будапешт начинает переговоры о покупке американского ядерного топлива.

Сийярто уточнил, что таким образом Венгрия диверсифицирует закупку ядерного топлива.

"То есть, в дополнение к существующим российским связям мы начинаем согласования о том, чтобы также покупать у Соединенных Штатов ядерное топливо, с той целью, чтобы мы могли обеспечить безопасное обслуживание наших ядерных мощностей, увеличить ядерную производительность, и этим повысить конкурентоспособность страны и защитить результаты снижения коммунальных тарифов", - рассказал министр.

АЭС в Венгрии

Стоит заметить, что в Венгрии пока только одна атомная электростанция - "Пакш".

АЭС "Пакш" в Венгрии построена по советскому проекту и оснащена реакторами типа ВВЭР-440, рассчитанными на использование российского ядерного топлива. Согласно соглашениям, заключенным еще с СССР в 1966 году и продленным в 1994-м, Венгрия обязана закупать топливо у России на протяжении всего срока службы станции, а отработанное топливо возвращается российской стороне.

Переход на альтернативные поставки крайне сложен: западные производители пока не имеют сертифицированных топливных сборок для ВВЭР-440, а процесс адаптации и лицензирования занял бы годы.

К слову, Еврокомиссия уже разработала план, который предусматривает полный отказ ЕС от российских энергоресурсов. Он, в частности, предусматривает прекращение импорта российского ядерного топлива. Это не понравилось премьеру Словакии Роберту Фицо.

Соединенные Штаты Америки Венгрия АЭС
