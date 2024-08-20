Угорщина досі не дала Брюсселю пояснень щодо спрощення в'їзду до країни росіян та білорусів

Європейська комісія надала запит Угорщині надати відповідь до 19 серпня, чому та спростила вʼїзд росіян і білорусів на свою територію. Будапешт проігнорував кінцевий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зазначається, що європейський комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон на початку серпня надіслала лист своєму угорському колезі Шандору Пінтеру з проханням пояснити зміни, внесені до імміграційної політики країни.

Вона наголосила, що видача довгострокових віз і дозволів на проживання є індивідуальною справою держав-членів ЄС, але додала, що такі схеми мають бути ретельно збалансовані, щоб не поставити під загрозу цілісність спільної території без внутрішнього прикордонного контролю та належним чином враховувати потенційні наслідки для безпеки.

Водночас Йоханссон попросила Будапешт відповісти запит "не пізніше 19 серпня". У коментарі Euractiv вона підтвердила, що відповіді в строк не надійшло.

Вісім країн-членів ЄС - Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція - 15 серпня написали спільний лист до Брюсселя. У ньому вони висловили стурбованість тим, що послаблення обмежень Угорщиною може збільшити ризики для безпеки для всіх держав у складі Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив на це, що спрощення вʼїду громадян РФ і Білорусі не становить жодного ризику для безпеки з точки зору Шенгенської зони, "оскільки ці особи все одно мають проходити комплексну перевірку для в'їзду та перебування в Угорщині".