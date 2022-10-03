В Угорщині домовилися з "Газпромом" про відстрочку платежу за газ, - ЗМІ

Фото: в Угорщині домовилися з "Газпромом" про відстрочку платежу за газ (Getty Images)

Угорська енергетична компанія MVM підписала договір з "Газпромом", який дозволить відстрочити її платіж за газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання Origo.