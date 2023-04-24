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Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною

Фото: Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Угорщина тимчасово призупинила пропуск через український кордон. Це пов'язано зі збоєм у роботі бази даних Прикордонної поліції Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"З 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється. Час відновлення роботи баз даних наразі невідомий", - сказано в повідомленні.

Подорожуючих закликають врахувати обставини, що склалася, при плануванні поїздки до Угорщини. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.

Оновлено о 19:25.

У Держприкордонслужбі повідомили про те, що Угорщина відновила пропуск подорожуючих через український кордон.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду за кордон на лікування для українських військових.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

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