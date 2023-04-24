Угорщина через збій у базі даних призупинила пропуск через кордон з Україною

"З 16:00 оформлення осіб та транспортних засобів на угорській стороні тимчасово не здійснюється. Час відновлення роботи баз даних наразі невідомий", - сказано в повідомленні.

Подорожуючих закликають врахувати обставини, що склалася, при плануванні поїздки до Угорщини. Про відновлення оформлення на угорській стороні буде повідомлено додатково.

Оновлено о 19:25.

У Держприкордонслужбі повідомили про те, що Угорщина відновила пропуск подорожуючих через український кордон.