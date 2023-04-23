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В Україні спростили виїзд військовослужбовців на лікування за кордон. Що змінилось

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 22:30
В Україні спростили виїзд військовослужбовців на лікування за кордон. Що змінилось Фото: в Україні спростили виїзд військовослужбовців на лікування за кордон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду на лікування для українських військових.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відтепер медзаклади, в яких на лікуванні або реабілітації перебувають захисники України, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

"Медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу", - сказано в повідомленні.

Це дозволить без консиліуму військово-медичного закладу прийматимети висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

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