В Україні спростили виїзд військовослужбовців на лікування за кордон. Що змінилось

Кабінет міністрів прийняв постанову, яка допоможе спростити процес виїзду на лікування для українських військових.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Відтепер медзаклади, в яких на лікуванні або реабілітації перебувають захисники України, зможуть самостійно визначати необхідність направлення їх на лікування за кордон.

"Медзаклад, в якому захисник України перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон та надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу", - сказано в повідомленні.

Це дозволить без консиліуму військово-медичного закладу прийматимети висновок про необхідність направлення захисника України на лікування за кордон.