Венгрия из-за сбоя в базе данных приостановила пропуск через границу с Украиной

Венгрия временно приостановила пропуск через украинскую границу. Это связано с сбоем в работе базы данных Пограничной полиции Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"С 16:00 оформление лиц и транспортных средств на венгерской стороне временно не осуществляется. Время возобновления работы баз данных пока неизвестно", - говорится в сообщении.
Путешественников призывают учесть сложившиеся обстоятельства при планировании поездки в Венгрию. О возобновлении оформления на венгерской стороне будет сообщено дополнительно.
Обновлено в 19:25.
В Госпогранслужбе сообщили о том, что Венгрия возобновила пропуск путешественников через украинскую границу.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет Министров принял постановление, которое поможет упростить процесс выезда за границу на лечение для украинских военных.
Напомним, мы сообщали, что Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .