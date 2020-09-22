За угон автомобиля будут наказывать тюрьмой: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством". Согласно документу, за угон автомобиля будут наказывать лишением свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В случае если угон авто совершили с помощью "электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны" или если стоимость авто составляет от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 105 100 до 262 750 гривен), нарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

За кражу транспортного средства, совершенную организованной группой или сопряженную с насилием, злоумышленнику грозит от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 3 сентября за данный законопроект проголосовала Верховная рада.

Кроме того, Министерство внутренних дел создает базу данных карманников и автомобильных воров.