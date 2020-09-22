За викрадення автомобіля будуть карати в'язницею: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом". Згідно з документом, за угон автомобіля будуть карати позбавленням волі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідно до змін, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу - такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

У разі якщо угон авто здійснили за допомогою "електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони або якщо вартість авто становить від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 105 100 до 262 750 гривень), порушнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

За крадіжку транспортного засобу, вчинений організованою групою або пов'язану з насильством, зловмисникові загрожує від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 3 вересня за даний законопроект проголосувала Верховна рада.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ створює базу даних кишенькових злодіїв і автомобільних злодіїв.