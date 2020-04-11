Уголовное дело против Черновол и комендантский час: новости за 10 апреля

Количество больных COVID-19 в Украине увеличилось до 2203, в трех областях Украины ввели тотальный карантин, Татьяне Черновол предъявили подозрение в убийстве. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 10 апреля - в материале РБК-Украина

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Черновол предъявили подозрение в убийстве

Вчера утром Госбюро расследований проводило обыски в доме Татьяны Черновол. После ей вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов.

Основанием для обыска стали события февраля 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов.

Отметим, речь идет о смерти участника списка героев Небесной сотни Владимира Захарова, который погиб 18 февраля 2014 года при пожаре в киевском офисе Партии регионов. Предположительно, сотрудник офиса задохнулся во время пожара.

КСУ закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Конституционный суд Украины закрыл дело о депутатской неприкосновенности, которое было открыто по представлению 59 народных депутатов.

Ранее КСУ получил представление более 50 народных депутатов с просьбой вернуть депутатскую неприкосновенность. Большинство подписей под обращением принадлежали представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Супруге Кожары сообщили о подозрении

Следователи полиции Киевской области сообщили о подозрении жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве бывшего гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что подозрение было сообщено за заведомо ложные показания.

Напомним, на суде по делу Кожары его жена заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера". По словам адвоката, Марина Козерод якобы пыталась отобрать пистолет у Старицкого.

СБУ предлагает продлить запрет российских соцсетей еще на 3 года

Служба безопасности Украины предлагает продлить запрет на использование российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За время действия санкций количество украинских пользователей в российских соцсетях уменьшилось в три раза.