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Черновол предъявили подозрение в убийстве

Новости » Политика     10.04.2020 - 12:31
Черновол предъявили подозрение в убийстве
Фото: Татьяна Черновол (eurosolidarity.org)

Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса Партии регионов

После обысков у Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Сообщается, что следователи ГБР сообщили Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром Госбюро расследований проводило обыски в доме Черновол. Обыски проходили под Киевом в селе Гора Бориспольского района по делам Майдана. Основанием для обыска стали события февраля 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов.

Отметим, речь идет о смерти участника списка героев Небесной сотни Владимира Захарова, который погиб 18 февраля 2014 года при пожаре в киевском офисе Партии регионов. Предположительно, сотрудник офиса задохнулся во время пожара.

ГБР проводит обыски у Черновол
Новости Украины Партия регионовТатьяна ЧорноволподозрениеМайданпреступления
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