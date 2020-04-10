КСУ закрыл дело о депутатской неприкосновенности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дело было закрыто на заседании 9 апреля

Конституционный суд Украины закрыл дело о депутатской неприкосновенности, которое было открыто по представлению 59 народных депутатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, на заседании 9 апреля Большая палата КСУ приняла решение о закрытии производства об официальном толковании отдельных норм Конституции относительно депутатской неприкосновенности.

"Большая палата на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений части третьей статьи 62, частей первой, третьей статьи 80 Конституции Украины. По результатам ее рассмотрения вынесено постановление о прекращении конституционного производства по указанному делу", - сообщили в КСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ получил представление более 50 народных депутатов с просьбой вернуть депутатскую неприкосновенность. Большинство подписей под обращением принадлежали представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Как известно, 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Согласно новому закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции без гарантий неприкосновенности народным депутатам. Закон разрешил привлекать нардепов к ответственности без согласия парламента.