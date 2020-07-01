Уголовная ответственность за пьяное вождение и рост штрафов: что изменилось с июля

Со среды, 1 июля, в Украине вождение в нетрезвом состоянии будет караться уголовной ответственностью. Растут и штрафы за это преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, в силу вступил соответствующий законопроект № 7279-д, который вводит уголовную ответственность за управление в состоянии опьянения. Верховная рада одобрила его в 2018 году. Норма об уголовной ответственности должна была заработать с января 2020 года, однако ее перенесли на 1 июля.

Под уголовную ответственность теперь подпадают следующие нарушения:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

передача управления лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарств;

отказ лица, управляющего транспортом, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или на употребление соответствующих лекарств;

употребление водителем алкоголя, наркотиков и т.д. после ДТП с его участием, или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского освидетельствования (до принятия решения об освобождении от проведения такого медицинского освидетельствования).

При этом допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле.

Рост штрафов

С 1 июля штраф за пьяное вождение существенно возрастет: нарушителям придется выложить за первое нарушение закона уже от 17 до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до 3 лет. Ранее же, согласно закону, за первое зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии водитель должен был заплатить 10 200 гривен. Если его ловили второй раз в течение года, штраф составлял 20 400 гривен, и без удостоверения он оставался на три года.

По новому закону повторное нарушение закона будет стоить 51 тысячу гривен штрафа. Кроме того, у водителя отберут право на управление сроком от двух до трех лет.

Но теперь эти штрафы - не административная, а уголовное ответственность, что означает, что нарушителю грозит получение судимости.

Если пьяное вождение спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то ответственность для водителя выходит за пределы штрафов - с применением наказания в виде ограничения/лишения свободы.

Кроме того, вождение в состоянии опьянения без причинения повреждений будет считаться уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. А расследовать такие проступки будут полицейские из отдельного спецподразделения - дознаватели. Так, судебное разбирательство таких дел должно состояться в течение трех месяцев. Если в течение этого срока нарушителя не привлекли к ответственности, дело закрывается по истечению сроков

Институт уголовных проступков

С сегодняшнего дня уголовные правонарушения будут делиться на уголовные проступки и преступления (нетяжкие, тяжкие, особо тяжкие). Первые будут наказывать штрафами. За преступления же можно попасть за решетку от пяти лет до пожизненно.

Закон предусматривает, что на срок до пяти лет лишиться свободы или получить штраф до 10 тысяч необлагаемых минимумов (сейчас 170 тысяч гривен) можно в случае совершения нетяжкого преступления; а в случае совершения тяжкого - закон предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет или штраф до 25 тысяч таких минимумов (425 тысяч гривен) - например, это умышленное тяжкое телесное повреждение.

Кроме того, особо тяжкое преступление карается пребыванием за решеткой на срок более 10 лет или пожизненно и уплатой штрафа в размере более 25 тысяч таких минимумов (425 тысяч гривен) - например, убийство.

Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, предусматривающий, что сумма штрафа за превышение скорости значительно возрастет.

Как писало РБК-Украина, в Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах.