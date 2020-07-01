Кримінальна відповідальність за п'яне водіння і ріст штрафів: що змінилося з липня

З середи, 1 липня, в Україні водіння у нетверезому стані каратиметься кримінальною відповідальністю. Зростають і штрафи за цей злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, чинності набрав відповідний законопроект № 7279-д, який вводить кримінальну відповідальність за керування у стані сп'яніння. Верховна рада схвалила його у 2018 році. Норма про кримінальну відповідальність мала запрацювати із січня 2020 року, однак її перенесли на 1 липня.

Під кримінальну відповідальність тепер підпадають такі порушення:

керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

передача керування особі, яка перебуває у стані такого сп’яніння чи під впливом таких ліків;

відмова особи, яка керує транспортом, від проходження огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання відповідних ліків;

вживання водієм алкоголю, наркотиків і т.д. після ДТП за його участю, або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення медичного освідування (чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування).

При цьому допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.

Зростання штрафів

З 1 липня штраф за п'яне водіння істотно зросте: порушникам доведеться викласти за перше порушення закону вже від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням прав на термін до 3 років. До цього ж, згідно закону, за перше зафіксоване водіння у нетверезому стані водій мав сплатити 10 200 гривень. Якщо його ловили вдруге впродовж року, штраф складав 20 400 гривень, і без посвідчення він залишався на три роки.

За новим законом повторне порушення закону буде коштувати 51 тисячу гривень штрафу. Окрім того, у водія відберуть право на керування терміном від двох до трьох років.

Але тепер ці штрафи - не адміністративна, а кримінальна відповідальність, що означає, що порушнику загрожує отримання судимості.

Якщо п'яне водіння спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то відповідальність для водія виходить за межі штрафів - із застосуванням покарання у вигляді обмеження/позбавлення волі.

Крім того, водіння у стані сп’яніння без заподіяння ушкоджень вважатиметься кримінальним проступком зі спрощеним досудовим розслідуванням. А розслідувати такі проступки будуть поліцейські з окремого спецпідрозділу - дізнавачі. Так, судовий розгляд таких справ має відбутися впродовж трьох місяців. Якщо протягом цього терміну порушника не притягнули до відповідальності, справа закривається за спливом термінів

Інститут кримінальних проступків

Відсьогодні кримінальні правопорушення поділятимуться на кримінальні проступки та злочини (нетяжкі, тяжкі, особливо тяжкі). Перші каратимуть штрафами. За злочини ж можна потрапити за ґрати від п’яти років до довічно.

Закон передбачає, що на термін до п'яти років позбутися волі або отримати штраф до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів (зараз 170 тисяч гривень) можна у випадку вчинення нетяжкого злочину; а у разі вчинення тяжкого - закон передбачає позбавлення волі на термін до 10 років або штраф до 25 тисяч таких мінімумів (425 тисяч гривень) - наприклад, це умисне тяжке тілесне ушкодження.

Крім того, особливо тяжкий злочин карається перебуванням за ґратами на термін понад 10 років чи довічно та сплату штрафу розміром понад 25 тисяч таких мінімумів (425 тисяч гривень) - наприклад, вбивство.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроект, який передбачає, що сума штрафу за перевищення швидкості значно зросте.

Як писало РБК-Україна, в Україні пропонують дозволити перевищення швидкості на міжнародних і національних автомобільних дорогах.