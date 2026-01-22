Угода щодо Гренландії не передає США суверенітет над островом, - Axios

Що передувало

Зокрема, у середу, 21 січня, глава Білого дому Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО обговорювали угоду щодо Гренландії.

У своїй промові в Даве Трамп заявив, що США "потребують" Гренландії, але додав, що не застосовуватиме силу для захоплення острова. Він закликав до негайних переговорів, попередньо назвавши Данію слабкою, а НАТО - невдячною.

Але тон Трампа помітно змінився, коли за кілька годин він вийшов після довгих переговорів із Рютте, на яких глава НАТО виклав запропоновану структуру.

"Ми сформували основу для майбутньої угоди щодо Гренландії і, за добу, всього Арктичного регіону", - написав він у соцмережах, додавши, що не вводитиме мита проти 8 європейських країн з 1 лютого через Гренландію.

На запитання про те, чи увійде Гренландія до складу США, Трамп ухилився від відповіді, сказавши, що це "довгострокова" і "нескінченна" угода, назвавши угоду "угодою на все життя".

Зі свого боку Рютте в інтерв'ю Fox News заявив, що питання про те, хто контролюватиме Гренландію, "не порушувалося на зустрічі". За його словами, угода передбачає, що всі країни НАТО і, зокрема, "сім арктичних союзників" мають активізувати свої зусилля щодо захисту арктичного регіону.

Що кажуть джерела

За словами двох джерел Axios, які знайомі з пропозицією Рютте, розповіли, що угода не передбачає передачу повного суверенітету над Гренландією від Данії Сполученим Штатам.

План передбачає оновлення "Угоди про оборону Гренландії" 1951 року між США і Данією, яка давала змогу Сполученим Штатам будувати військові бази на острові та створювати "оборонні зони", якщо НАТО вважатиме це за необхідне.

Також джерела кажуть, що в угоду включено розділи, присвячені посиленню безпеки в Гренландії та діяльності НАТО в Арктиці, і додатковій роботі з питання сировини.

Крім цього, пропозиція містить положення про розміщення "Золотого купола" в Гренландії і про протидію "зловмисному зовнішньому впливу" з боку Росії та Китаю.

"Якщо ця угода відбудеться, а президент Трамп дуже на це сподівається, США досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії з мінімальними витратами і назавжди", - сказали джерела.

Axios зазначає, що ідеї, висунуті Рютте, перегукуються з данською пропозицією, яку обговорюють уже давно. Йдеться про те, що Данія зберігає суверенітет, від США можуть збільшити свою військову присутність.

Очікується, що найближчими тижнями США розпочнуть переговори на високому рівні з Данією і Гренландією щодо потенційної угоди.