Сделка по Гренландии не передает США суверенитет над островом, - Axios

Что предшествовало

В частности, в среду, 21 января, глава Белого дома Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО обсуждали соглашение по Гренландии.

В своей речи в даве Трамп заявил, что США "нуждаются" в Гренландии, но добавил, что не будет применять силу для захвата острова. Он призвал к немедленным переговорам, предварительно назвав Данию слабой, а НАТО - неблагодарной.

Но тон Трампа заметно изменился, когда спустя несколько часов он вышел после долгих переговоров с Рютте, на которых глава НАТО изложил предложенную структуру.

"Мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сутки, всего Арктического региона", - написал он в соцсетях, добавив, что не будет вводить пошлины против 8 европейских стран с 1 февраля из-за Гренландии.

На вопрос о том, войдет ли Гренландия в состав США, Трамп уклонился от ответа, сказав, что этого "долгосрочная" и "бесконечная" сделка, назвав соглашение "сделкой на всю жизнь".

В свою очередь Рютте в интервью Fox News заявил, что вопрос о том, кто будет контролировать Гренландию, "не поднимался на встрече". По его словам, сделка предполагает, что все страны НАТО и, в частности, "семь арктических союзников" должны активизировать свои усилия по защите арктического региона.

Что говорят источники

По словам двух источников Axios, которые знакомы с предложением Рютте, рассказали, что сделка не включает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам.

План включает в себя обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией, которое позволяло Соединенным Штатам строить военные базы на острове и создавать "оборонительные зоны", если НАТО сочтет это необходимым.

Также источники говорят, что в сделку включены разделы, посвященные усилению безопасности в Гренландии и деятельности НАТО в Арктике, и дополнительной работе по вопрос сырья.

Помимо этого, предложение включает положения о размещении "Золотого купола" в Гренландии и о противодействии "злонамеренному внешнему влиянию" со стороны России и Китая.

"Если эта сделка состоится, а президент Трамп очень на это надеется, США достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами и навсегда", - сказали источники.

Axios отмечает, что идеи, выдвинутые Рютте, перекликаются с датским предложением, которое обсуждается уже давно. Речь о том, что Дания сохраняет суверенитет, от США могут увеличить свое военное присутствие.

Ожидается, что в ближайшие недели США начнут переговоры на высоком уровне с Данией и Гренландией по поводу потенциального соглашения.