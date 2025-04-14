Угода про "рідкісноземи": Стефанішина розповіла, на якому етапі Україна та США

Україна вже передала Сполученим Штатам Америки підготовлені Києвом пропозиції щодо угоди про рідкісноземельні метали. Це сталось у ході технічних консультацій у Вашингтоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла міністр юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Стефанішина заявила, що не може розкривати багато деталей щодо угоди, однак те, що консультації відбуваються, вже є позитивним знаком.

"Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення", - сказала вона.

Вона сподівається, що після консультацій продовжаться переговори до того часу, поки не буде досягнуто згоди.

"Це не фінальний раунд, очевидно", - додала вона.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Угода про рідкісноземи

У лютому цього року Україна та США планували підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних надр, однак цього не відбулося через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, що стався під час їхньої зустрічі в Білому домі 28 березня. Після цього Вашингтон передав Києву новий проєкт домовленостей у сфері видобутку корисних копалин.

Як повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передана угода вже не є рамковою, а повноцінною. Президент Зеленський підтвердив, що мова йде про завершений документ.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначив у коментарі РБК-Україна, що нова угода має переважно комерційний характер і суттєво обмежує права України в питанні контролю над власними надрами.