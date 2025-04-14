Соглашение о "редкоземах": Стефанишина рассказала, на каком этапе Украина и США

Украина уже передала Соединенным Штатам Америки подготовленные Киевом предложения по соглашению о редкоземельных металлах. Это произошло в ходе технических консультаций в Вашингтоне.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона.

Стефанишина заявила, что не может раскрывать много деталей по соглашению, однако то, что консультации происходят, уже является положительным знаком.

"Относительно того, что можно говорить на данном этапе: украинская делегация имела возможность донести до американской стороны все предложения, которые мы готовили здесь, в Киеве, которые были согласованы. Все они были предметом обсуждения", - сказала она.

Она надеется, что после консультаций продолжатся переговоры до тех пор, пока не будет достигнуто согласие.

"Это не финальный раунд, очевидно", - добавила она.

Технические консультации по соглашению о минералах с США состоялись при участии команд министерств юстиции и экономики Украины.

Соглашение о редкоземах

В феврале этого года Украина и США планировали подписать рамочное соглашение по редкоземельным недрам, однако этого не произошло из-за конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, произошедшего во время их встречи в Белом доме 28 марта. После этого Вашингтон передал Киеву новый проект договоренностей в сфере добычи полезных ископаемых.

Как сообщил министр финансов США Скотт Бессент, переданное соглашение уже не является рамочным, а полноценным. Президент Зеленский подтвердил, что речь идет о завершенном документе.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил в комментарии РБК-Украина, что новое соглашение имеет преимущественно коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины в вопросе контроля над собственными недрами.