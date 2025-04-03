Угода про "рідкісноземи" між Україною та США: Бессент розкрив найближчі плани

Звертаючись до питань національної безпеки, Бессент сказав, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про економічне співробітництво між двома країнами.

Він додав, що українська сторона найняла адвоката і що угода "готова з нашого боку (з боку США, - ред)".

"Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - констатував Бессент.