RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Соглашение о "редкоземах" между Украиной и США: Бессент раскрыл ближайшие планы

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Делегация Украины совершит визит в США в ближайшее время. Он связан с обсуждением соглашения о "редкоземах" между двумя странами.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Обращаясь к вопросам национальной безопасности, Бессент сказал, что группа из Украины приедет в США либо в конце этой недели, либо в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами.

Он добавил, что украинская сторона наняла адвоката и что сделка "готова с нашей стороны (со стороны США, - ред)".

"Мы считаем, что эта сделка очень важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - констатировал Бессент.

Соглашение о сотрудничестве между США и Украиной

Украина и США с февраля обсуждаают подписание соглашения о сотрудничестве, в частности, среди пунктов, речь идет и про "редкоземы".

Официальное подписание документа планировалось 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Но в связи с эмоциональной дискуссией в Овальном кабинете в тот день, подписание соглашения так и не произошло.

25 марта Зеленский рассказал, что США предложили Украине новое соглашение о недрах. Как рассказал президент, новый документ - полноценная сделка, которую должна будет ратифицировать Рада.

Еще в конце марта Бессент подтвердил, что США подготовили для Украины "полноценный" вариант сделки о полезных ископаемых. Тогда он отмечал, что сделка может быть заключена в начале апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаСкотт БессентРедкоземельные металлы в УкраинеВойна в Украине