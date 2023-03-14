Угода про підводні човни: Китай звинувачує країни AUKUS в русі "небезпечним шляхом"

Китай критикує США, Велику Британію та Австралію через їхню угоду про створення нових атомних підводних човнів, заявивши, що вони "йдуть далі небезпечним шляхом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зазначимо, що прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами. При цьому країни наполягають, що угода не збільшує ризик розповсюдження ядерної зброї. Судна перевозитимуть звичайну зброю, а ядерні реактори будуть запечатані.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що три країни "знехтували" занепокоєнням міжнародного співтовариства.

У той же час Байден сказав, що для США немає "кращих партнерів", ніж Британія та Австралія, коли мова йде про забезпечення безпеки Тихого океану.

На запитання, чи він стурбований тим, що Китай розцінить угоду про підводні човни AUKUS як агресію, пан Байден відповів: "Ні". Він сказав, що очікує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але не сказав коли саме.

"Протягом 18 місяців ми спілкувалися з (Китаєм - ред.) щодо AUKUS і очікували від них більше інформації про їхні наміри", - сказав радник США з національної безпеки Джейк Салліван, маючи на увазі нарощування військової сили Китаю, включаючи атомні підводні човни.

Веньбінь також заявив, що Китай і США підтримують необхідний зв’язок, додавши: "Ми вважаємо, що цінність і значення спілкування полягає в покращенні розуміння, врегулюванні розбіжностей, а не заради спілкування".

Тим часом РБК-Україна проаналізувало, що стоїть за так званими "мирними ініціативами" Китаю та чи є загроза його залучення у війну РФ проти України на стороні Кремля.

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