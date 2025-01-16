Угода під питанням? Чи зірвуться домовленості щодо Сектору Газа: думка експерта

Зрив домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС щодо Сектора Газа після того, як посередники оголосили про угоду, був би несподіваним розвитком подій. Але деякі політичні сили не погоджуються з нею.

За його словами, Ізраїль досі не фіналізував угоду через внутрішньополітичні проблеми.

"Є коаліція, вірніше, дві коаліції. Наприклад, одна з ключових партій виступає вкрай проти виступає проти угоди. Тобто одна невелика вкрай радикальна партія виступає категорично проти. А друга партія, більша, виступає проти, і умова підтримки - гарантія від очільника уряду, що тільки перший етап відбудеться. А далі обов'язково повернутися до реалізації цілі. Тут важливо дозволити, щоб хоча б перший етап був реалізований, а далі будь-що буде", - зазначив Шарп.

Він також сказав, що складно припустити, що після того, як усі про все домовилися, буде зірвано перший етап ще до того, як він почнеться.

"Але сама по собі його реалізація теж проблематична з технічної точки зору. Деталей безліч і все це має реалізовуватися паралельно. Складнощі будуть. Але ось щоб зірвалося повністю, мені складно припустити", - додав оглядач.

Угода щодо Сектору Газа і звільнення заручників

Напередодні ізраїльські, арабські та низка західних ЗМІ повідомила про те, що Ізраїль і ХАМАС за допомогою посередників досягли угоди про припинення вогню в Секторі Газа і про звільнення ізраїльських заручників.

Згідно з публікаціями, план складається з трьох етапів, під час яких бойовики ХАМАС звільнятимуть ізраїльських заручників в обмін на звільнення ув'язнених бойовиків, часткове виведення Армії оборони Ізраїлю із Сектору Газа (крім буферної зони) та міжнародну гуманітарну допомогу.

Угода має набути чинності в неділю, 19 січня. Тоді ж має стартувати реалізація першого етапу.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Болючий компроміс. Чому Ізраїль і ХАМАС уклали угоду і якими будуть її наслідки".