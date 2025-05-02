Угода про надра вимагає змінити Бюджетний кодекс: у Раді з'явився законопроект

Угода України і США про надра

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про надра, яка встановлює економічне партнерство між країнами. В рамках цієї угоди Сполучені Штати отримають доступ до українських природних ресурсів, а отримані доходи будуть направлені до спільного Американо-українського інвестиційного фонду відновлення.

Згідно з текстом документа, угода стосується 57 видів мінералів і залишатиметься в силі, поки обидві сторони не ухвалять рішення про припинення співпраці.

Зараз угода потребує ратифікації у Верховній Раді. Як повідомляють джерела РБК-Україна, парламент планує затвердити цей документ на наступному тижні - 8 травня.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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