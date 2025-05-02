Рада планує ратифікувати угоду про надра 8 травня, - джерело

Верховна Рада планує ратифікувати угоду про надра, яку підписали Україна і США, наступного тижня. Це може статися у четвер, 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Вже 1 травня Кабінет міністрів подав на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Як повідомляв раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, угода про використання українських ресурсів буде підлягати обов'язковій ратифікації у Верховній Раді. При цьому у США голосування Конгресу на цьому етапі не є обов'язковим.

У ніч на 1 травня Україна та США підписали угода про надра, яка закріплює економічне партнерство між країнами.

Угода України і США про надра

Нагадаємо, що питання використання українських ресурсів було закладено у "плані перемоги", який Володимир Зеленский представив західним партнерам. Він наголошував, що Україна володіє значними запасами корисних копалин і закликав до співпраці.

У ЗМІ писали, що цей пункт був створений для президента США Дональда Трампа, який і раніше виступав за зменшення допомоги Україні.

Спочатку Україна і США обговорювали, що угода має бути рамковою, після чого мав би бути створений інвестиційний фонд відбудови України. У березні США запропонували Україні оновлений варіант угоди, який потребував ратифікації у парламенті.

Першим кроком до ухвалення угоди був меморандум про партнерство, який підписали 17 квітня.

У ніч на 1 травня перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та глава Мінфіну США Скотт Бессент підписали угоду про надра. Текст документа з'явився того ж дня.

В угоді закріплюється намір створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Угода про копалини охоплює 57 видів мінералів.

Більше про угоду України та США, ключові пункти та що вона дає - у матеріалі РБК-Україна.

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