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Соглашение о недрах требует изменить Бюджетный кодекс: в Раде появился законопроект

Иллюстративное фото: соглашение о недрах требует изменить Бюджетный кодекс (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс. Это необходимо для реализации соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект называется "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект предлагает внедрение механизма перечисления доходов от использования природных ресурсов в специальный фонд государственного бюджета Украины. Эти средства будут направлены в Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, созданный в рамках соглашения с правительством США.

Источники дохода:

  • 50% сбора за специальные разрешения на пользование недрами;
  • 50% средств от продажи спецразрешений;
  • 50% доходов от реализации части продукции, принадлежащей государству;
  • другие предусмотренные соглашением доходы от эксплуатации природных ресурсов.

Ограничения:

  • не включаются доходы по лицензиям, выданным до вступления в силу соглашения, если речь не идет о новой эксплуатации;
  • не учитываются доходы от активов, которые касаются роялти или репараций от РФ.

Использование средств:

  • перечисляются в Инвестиционный фонд восстановления США - Украина;
  • целевое направление - проекты восстановления инфраструктуры, связанные с послевоенным восстановлением.

Фискальные уточнения:

  • поступления, которые излишне или ошибочно зачислены, возвращаются;
  • налоговый долг за период действия соглашения аннулируется с даты его утраты силы.

Соглашение Украины и США о недрах

В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах, которое устанавливает экономическое партнерство между странами. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты получат доступ к украинским природным ресурсам, а полученные доходы будут направлены в совместный Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Согласно тексту документа, соглашение касается 57 видов минералов и будет оставаться в силе, пока обе стороны не примут решение о прекращении сотрудничества.

Сейчас соглашение нуждается в ратификации в Верховной Раде. Как сообщают источники РБК-Украина, парламент планирует утвердить этот документ на следующей неделе - 8 мая.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.

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