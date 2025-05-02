Соглашение о недрах требует изменить Бюджетный кодекс: в Раде появился законопроект

Соглашение Украины и США о недрах

В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах, которое устанавливает экономическое партнерство между странами. В рамках этого соглашения Соединенные Штаты получат доступ к украинским природным ресурсам, а полученные доходы будут направлены в совместный Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Согласно тексту документа, соглашение касается 57 видов минералов и будет оставаться в силе, пока обе стороны не примут решение о прекращении сотрудничества.

Сейчас соглашение нуждается в ратификации в Верховной Раде. Как сообщают источники РБК-Украина, парламент планирует утвердить этот документ на следующей неделе - 8 мая.

Подробнее о соглашении Украины и США и почему оно важно - узнайте в материале РБК-Украина.

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