Угода між Україною та Угорщиною щодо нацменшини набула чинності, - Мадяр

"Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності", - заявив Мадяр.

Хоча повний текст угоди ще не опубліковано, раніше угорський прем'єр заявляв, що Україна зобов'язалася до всебічного врегулювання питань, що стосуються освітніх, мовних, культурних та політичних прав приблизно 100 000 етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.

Переговори з цього питання вже розпочалися за попереднього уряду Віктора Орбана, але не призвели до остаточної угоди.

За словами Мадьяра, його адміністрація змогла завершити процес протягом кількох тижнів, зберігаючи при цьому давні вимоги Угорщини щодо захисту меншин.

"За кілька тижнів нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років", - наголосив він.

Угорський прем'єр додав, що Україна офіційно включила свої зобов'язання до плану дій щодо прав меншин, підготовленого в рамках процесу вступу до ЄС.

Як наслідок, виконання обіцянок, даних угорській меншині, фактично також стало вимогою ЄС.

"Це означає, що виконання зобов’язань України також стало очікуванням Європейського Союзу", - зазнаив Мадяр.

Він додав, що як Європейська комісія, так і Європейська рада стежитимуть за дотриманням Україною зобов'язань. Якщо Київ не виконає своїх зобов'язань щодо прав меншин, подальший прогрес у процесі приєднання може бути заблоковано.

Після досягнення політичної домовленості та офіційних зобов'язань України, Угорщина надала свою згоду на відкриття першого переговорного кластера в процесі вступу України до ЄС.

Мадяр, однак, наголосив, що це лише початок того, що, ймовірно, буде довгим шляхом до членства. Як приклад він зазначив, що Чорногорія розпочала переговори про вступ у 2012 році та досі не стала членом ЄС.