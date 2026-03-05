ua en ru
Угода на мільйони з "ворогом": куди Венесуела спрямовує свої золоті потоки

08:00 05.03.2026 Чт
2 хв
Поки світ спостерігав за санкційною війною, за лаштунками відбулася сенсаційна змова.
aimg Оксана Гапончук
Угода на мільйони з "ворогом": куди Венесуела спрямовує свої золоті потоки Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Венесуельська державна компанія Minerven уклала багатомільйонну угоду з Trafigura на поставку до 1 000 кг золота до США для переробки на американських заводах.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило американське видання Аxios, посилаючись на два джерела, знайомі з деталями контракту.

Читайте також: Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Роками венесуельське золото було рятівним кругом для країн, що перебувають під західним тиском. Але в березні 2026 року правила гри змінилися.

Так, стало відомо, що державна золотодобувна компанія Minerven з Венесуели підписала масштабну угоду на продаж золота на американський ринок. Це фактично обнуляє зусилля східних партнерів Мадуро.

Що саме передбачає угода

Згідно з умовами контракту:

  • Венесуельська компанія має поставити трейдеру Trafigura від 650 до 1 000 кг золотих злитків "dore" - напівобробленого золота.

  • Після цього Trafigura, за окремою домовленістю з урядом США, відправлятиме золото на переробні заводи у США.

  • Угода оцінюється в мільйони доларів, оскільки один кілограм чистого золота коштує приблизно 166 000 доларів на світовому ринку.

Таємна дипломатія Дага Бергама

Архітектором цієї "золотої відлиги" став міністр внутрішніх справ США Даг Бергам. Його нещодавній візит до Венесуели, який багато хто вважав лише формальністю, виявився майстерним ходом. США не просто купують метал - вони витісняють Іран та Туреччину з видобувного сектора Латинської Америки.

Чому це справжня інтрига:

  1. Геополітичний розворот: Венесуела демонструє, що готова торгувати з "ворогом", якщо ціна правильна.

  2. Прозорість замість "тіні": раніше золото вивозилося таємними рейсами до Стамбула, тепер воно піде офіційно на американські афінажні заводи.

  3. Санкції як ширма: угода доводить, що за потреби Вашингтон може знайти "гнучкі механізми" для співпраці навіть із найбільш підсанкційними режимами.

Для Ірану та Туреччини, які звикли до монополії на венесуельські ресурси, ця новина стала холодним душем. Це продемонструвало, що у великій політиці немає вічних друзів - є лише вічне золото.

Нагадаємо, конфлікт з Іраном і тарифи Трампа вивели ціни на золото на історичний максимум.

Також стало відомо, що Росія почала розпродаж резервів через дефіцит нафтодоларів. Так, у січні Центробанк РФ вперше за довгий час скоротив запаси золота, скориставшись стрибком світових цін до історичного максимуму.

