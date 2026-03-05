Венесуэльская государственная компания Minerven заключила многомиллионную сделку с Trafigura на поставку до 1 000 кг золота в США для переработки на американских заводах.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило американское издание Ахіоѕ , ссылаясь на два источника, знакомые с деталями контракта.

Годами венесуэльское золото было спасательным кругом для стран, находящихся под западным давлением. Но в марте 2026 года правила игры изменились.

Так, стало известно, что государственная золотодобывающая компания Minerven из Венесуэлы подписала масштабную сделку на продажу золота на американский рынок. Это фактически обнуляет усилия восточных партнеров Мадуро.

Что именно предусматривает соглашение

Согласно условиям контракта:

Венесуэльская компания должна поставить трейдеру Trafigura от 650 до 1 000 кг золотых слитков "dore" - полуобработанного золота.

После этого Trafigura, по отдельной договоренности с правительством США, будет отправлять золото на перерабатывающие заводы в США.

Сделка оценивается в миллионы долларов, поскольку один килограмм чистого золота стоит примерно 166 000 долларов на мировом рынке.

Тайная дипломатия Дага Бергама

Архитектором этой "золотой оттепели" стал министр внутренних дел США Даг Бергам. Его недавний визит в Венесуэлу, который многие считали лишь формальностью, оказался искусным ходом. США не просто покупают металл - они вытесняют Иран и Турцию из добывающего сектора Латинской Америки.

Почему это настоящая интрига:

Геополитический разворот: Венесуэла демонстрирует, что готова торговать с "врагом", если цена правильная. Прозрачность вместо "тени": раньше золото вывозилось тайными рейсами в Стамбул, теперь оно пойдет официально на американские аффинажные заводы. Санкции как ширма: соглашение доказывает, что при необходимости Вашингтон может найти "гибкие механизмы" для сотрудничества даже с самыми подсанкционными режимами.

Для Ирана и Турции, привыкших к монополии на венесуэльские ресурсы, эта новость стала холодным душем. Это продемонстрировало, что в большой политике нет вечных друзей - есть только вечное золото.