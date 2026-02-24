Конфлікт з Іраном і тарифи Трампа вивели ціни на золото на історичний максимум

Золото дорожчає чотири дні поспіль до 5230 доларів на тлі нових 15% мит президента США Дональда Трампа та найбільшого за 20 років стягування військ США до Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Аналітики Bloomberg зазначають, що інвестори масово розцінюють дорогоцінні метали як єдиний надійний «сейф» в умовах потенційної торговельної війни з ЄС та реальної загрози військової ескалації на Близькому Сході. На тлі цих подій ціна вже відіграла 7% падіння, що спостерігалося на початку місяця.

Тарифи та конфлікт: що штовхає ціни вгору

Рішення Вашингтона запровадити універсальне ввізне мито у розмірі 15% спричинило плутанину серед світових торговельних партнерів. Європейський Союз вже заявив, що така політика суперечить чинним угодам, що підвищує ризики глобальної рецесії.

Водночас напруженість навколо ядерної програми Тегерана досягла піку. Спростування Білим домом занепокоєння Пентагону щодо тривалої військової кампанії лише підлило масла у вогонь, змушуючи великих гравців виходити з державних облігацій та валют у фізичне золото.

Прогнози банкірів

Більшість провідних інвестиційних банків прогнозують подальше тестування історичного максимуму у 5595 доларів за унцію, зафіксованого наприкінці січня. Основними чинниками підтримки залишаються:

Невизначеність політики ФРС: Побоювання щодо втрати незалежності регулятора під тиском Білого дому.

Геополітична премія: Очікування результатів переговорів з Іраном, що мають відновитися цього тижня.

Дефіцит альтернатив: Падіння довіри до суверенних боргів розвинених країн.

Станом на ранок вівторка, ціна на злитки консолідувалася вище психологічної позначки у 5000 доларів, що, на думку технічних аналітиків, відкриває прямий шлях до подальшого зростання протягом весни 2026 року.