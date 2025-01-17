Соглашение Израиля и ХАМАС. У Нетаньяху заявили, что первые заложники будут освобождены 19 января

Офис премьер-министра Израиля заявляет, что освобождение заложников в рамках соглашения с ХАМАС начнется без задержек. Ожидается, что первые заложники будут освобождены 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Израиля.

"В соответствии с решением военно-политического кабинета и правительства, а также вступлением соглашения в силу, освобождение заложников может произойти уже в воскресенье, как и планировалось", - говорится в сообщении. Ожидается, что соглашение между Израилем и ХАМАС будет утверждено вечером 18 января. После одобрения правительством соглашения Верховный суд Израиля все еще может рассматривать обжалование отдельных элементов соглашения, но ожидается, что он не вмешивается. Стоит отметить, что в воскресенье, 19 января, ожидается освобождение трех заложниц.