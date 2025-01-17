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Соглашение Израиля и ХАМАС. У Нетаньяху заявили, что первые заложники будут освобождены 19 января

Иерусалим, Пятница 17 января 2025 12:10
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Соглашение Израиля и ХАМАС. У Нетаньяху заявили, что первые заложники будут освобождены 19 января Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Офис премьер-министра Израиля заявляет, что освобождение заложников в рамках соглашения с ХАМАС начнется без задержек. Ожидается, что первые заложники будут освобождены 19 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Израиля.

"В соответствии с решением военно-политического кабинета и правительства, а также вступлением соглашения в силу, освобождение заложников может произойти уже в воскресенье, как и планировалось", - говорится в сообщении.

Ожидается, что соглашение между Израилем и ХАМАС будет утверждено вечером 18 января. После одобрения правительством соглашения Верховный суд Израиля все еще может рассматривать обжалование отдельных элементов соглашения, но ожидается, что он не вмешивается.

Стоит отметить, что в воскресенье, 19 января, ожидается освобождение трех заложниц.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, 15 января Израиль и ХАМАС при участии посредников достигли соглашения по Сектору Газа. Соглашение открывает путь к прекращению огня.

Посредниками между Израилем и группировкой ХАМАС выступили США, Катар и Египет.

Предполагается, что в рамках соглашения ХАМАС поэтапно отпустит израильских заложников. На первом этапе, который продлится 42 дня, террористы должны освободить 33 человека. Это женщины, дети, старики и больные.

Вторая фаза предусматривает освобождение других пленных, а третья - возвращение тел заложников.

Израильский Кабинет безопасности должен утвердить соглашение с ХАМАС. Вчера, 16 января, в офисе премьера Израиля заявили, что заседание отложили, поскольку ХАМАС отказался от некоторых договоренностей. Однако сама группировка отвергает обвинения.

Подробнее о соглашении Израиля с ХАМАС и что оно означает - узнайте в материале РБК-Украина.

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