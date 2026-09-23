Угода по Гренландії спрямована на захист Арктики від Росії та Китаю, - Рубіо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для радіо 77 WABC .

Під час розмови Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп почав говорити про Гренландію ще під час першого свого терміну, оскільки цей острів важливий для Сполучених Штатів з точки зору безпеки.

"Ми в жодному разі не можемо дозволити собі якось прокинутися у світі, де там знаходяться китайські бази, російські бази чи бази когось ще. Тому для нас це вкрай важливо, а це дуже вразливе місце, тому що це величезна ділянка суші, величезна територія, при цьому населення невелике. І ця угода якраз забезпечує це", - сказав він.

Він додав, що угода є постійною і дозволяє США розмістити на острові стільки баз, скільки потрібно. Також воно включає майбутні варіанти військової могутності та протиракетної оборони в регіоні.

"Вона також створює процедуру перевірки інвестицій, щоб перш ніж будь-яка компанія могла прийти туди та інвестувати, вона мала пройти перевірку з нашого боку та з боку Данії, щоб переконатися, що вона не пов’язана з Китаєм чи будь-якою іншою країною, яка не входить до НАТО, - свого роду противником. І це чудова угода. Феноменальна", - підсумував Рубіо.