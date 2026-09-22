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Трамп підписав нову угоду про безпеку Гренландії

19:40 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Трамп підписав нову угоду про безпеку Гренландії Фото: США, Данія та Гренландія оновили безпекову угоду щодо острова (Getty Images)
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США, Данія та Гренландія підписали угоду щодо безпеки арктичного острова. Цьому передувало кілька місяців суперечок довкола його майбутнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The White House в Х.

Історична угода про безпеку Гренландії

22 вересня президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду щодо безпеки острова.

Сторони уклали угоду про "розвиток значної військової присутності США в Гренландії". Вона водночас забороняє противникам Вашингтона будувати власні бази на острові.

За словами глави гренландського уряду, новий документ продовжує дію угоди 1951 року між сторонами.

"Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу", каже Нільсен.

Данська прем’єрка наголосила на партнерстві своєї країни зі США.

"Я з гордістю заявляю, що США є другом Королівства Данії. Це віха в наших тривалих відносинах. Це більша й краща угода (порівняно з угодою 1951 року - ред.). Угода, яка може тривати вічно", - додала Фредеріксен.

Деталі угоди

Згідно з новою угодою США отримують дозвіл на створення військової бази поблизу Нарсарсуака в Південній Гренландії та бази в Местерсвігу на сході острова.

"Я хотів би подякувати обом главам урядів. У нас будуть фантастичні і надійні відносини. Це чудово для Європи та США. І для всіх. І це буде чудово також для Гренландії", - запевнив Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що США відновлять військову присутність у Гренландії. Вашингтон отримає дві бази поблизу стратегічних точок острова.

Також повідомлялося, що Трамп заявив: Вашингтон, Данія та Гренландія укладуть угоду, яка дає США постійний контроль над безпекою острова.

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