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Сделка по Гренландии направлена на защиту Арктики от России и Китая, - Рубио

07:50 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Сделка по Гренландии направлена на защиту Арктики от России и Китая, - Рубио Фото: Марко Рубио (Getty Images)
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка по Гренландии, которую вчера заключили Соединенные Штаты, Дания и непосредственно остров - направлена для долгосрочной защиты Арктики от Китая и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для радио 77 WABC.

В ходе беседы Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп начал говорить о Гренландии еще во время первого своего срока, так как этот остров важен для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности.

"Мы ни в коем случае не можем позволить себе однажды проснуться в мире, где там находятся китайские базы, российские базы или базы кого-либо еще. Поэтому для нас это крайне важно, а это очень уязвимое место, потому что это огромный участок суши, огромная территория, при этом население небольшое. И эта сделка как раз обеспечивает это", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что соглашение является постоянным и позволяет США разместить на острове столько баз, сколько нужно. Также оно включает будущие варианты военной мощи и противоракетной обороны в регионе.

"Оно также создает процедуру проверки инвестиций, чтобы прежде чем какая-либо компания сможет прийти туда и инвестировать, она должна была пройти проверку с нашей стороны и со стороны Дании, чтобы убедиться, что она не связана с Китаем или какой-либо другой страной, не входящей в НАТО - своего рода противником. И это отличная сделка. Феноменальная", - резюмировал Рубио.

Сделка по Гренландии

Напомним, вчера 22 сентября США, Дания и Гренландия на полях Генассамблеи ООН официально подписали соглашение о безопасности арктического острова. Этому предшествовало несколько месяцев споров.

Также мы писали, что по данным Reuters, США получат две базы вблизи стратегических точек острова. Одна из низ на юге Гренландии и будет восстановлена со времен Холодной войны, и будет создан еще один объект на восточном побережье острова.

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